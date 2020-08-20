2020-08-20T17:33:40+03:00
Военное ревю
Виктор БАРАНЕЦМихаил ТИМОШЕНКО

Чем любопытна боевая экипировка солдата будущего «Сотник»?

Полковники Виктор Баранец и Михаил Тимошенко рассказывают об этом подробно в эфире Радио «Комсомольская правда». А также отвечают на все армейские вопросы

Чем любопытна боевая экипировка солдата будущего «Сотник»?

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