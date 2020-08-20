2020-08-20T21:37:48+03:00
Бовт знает
Георгий БОВТИван ПАНКИН

Георгий Бовт: Есть масса современных ядов, которые не идентифицируются и которые приводят к бесследному отравлению

Иван Панкин и политолог Георгий Бовт обсуждают, кому может быть выгодно устранение Навального, как Москва должна реагировать на происходящее в Белоруссии и зачем Артемий Лебедев оскорбляет «Родину-мать»

Георгий Бовт: Есть масса современных ядов, которые не идентифицируются и которые приводят к бесследному отравлению

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