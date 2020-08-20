2020-08-21T00:34:10+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

В Белоруссии возбудили уголовное дело о захвате власти

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с экспертами, что сейчас происходит в Белоруссии, как ФСБ пресекла попытку СБУ выкрасть из России лидера ополченцев Донбасса и отпустят ли Навального лечиться в Европу

В Белоруссии возбудили уголовное дело о захвате власти

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