Стабильное, но тяжелое. Навального удалось стабилизировать, но врачи пока не дают разрешение для его перевозки
Навальный впал в кому. Тутта Ларсен и Валентин Алфимов разбираются, что случилось с оппозиционером на борту самолета
Стабильное, но тяжелое. Навального удалось стабилизировать, но врачи пока не дают разрешение для его перевозки
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