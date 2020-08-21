21 Авг. 2020 2020-08-21T14:14:46+03:00

Стабильное, но тяжелое. Навального удалось стабилизировать, но врачи пока не дают разрешение для его перевозки 00:00 00:00

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