2020-08-21T14:14:46+03:00
Взрослые люди
Анна МИКУЛАВалентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

Стабильное, но тяжелое. Навального удалось стабилизировать, но врачи пока не дают разрешение для его перевозки

Навальный впал в кому. Тутта Ларсен и Валентин Алфимов разбираются, что случилось с оппозиционером на борту самолета

Стабильное, но тяжелое. Навального удалось стабилизировать, но врачи пока не дают разрешение для его перевозки

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