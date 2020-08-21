Врачи предполагают у Навального 5 диагнозов, но есть приоритетная версия
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с журналистами и экспертами, что происходит вокруг Навального, как изменилась обстановка в Минске и какие новые детали появились в деле Михаила Ефремова
Врачи предполагают у Навального 5 диагнозов, но есть приоритетная версия
Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts и Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!
Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.