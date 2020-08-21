2020-08-21T19:30:50+03:00
[НЕ]фантастика
5
Владимир ТОРИН

Привить веревки, или кто манипулирует слухами о чипизации через вакцину

Писатель Владимир Торин разбирается вместе с экспертами, почему люди верят слухам о чипизации и насколько безопасна российская вакцина

Привить веревки, или кто манипулирует слухами о чипизации через вакцину

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