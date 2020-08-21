Финита ля комедиа. Актеры белорусского театра собираются массово уволиться в ответ на происходящее в стране
Режиссер Юрий Грымов говорит с белорусскими актерами про то, как культуре существовать при мстительной власти
Финита ля комедиа. Актеры белорусского театра собираются массово уволиться в ответ на происходящее в стране
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