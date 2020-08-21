2020-08-21T23:41:43+03:00
Культурный код
Юрий ГРЫМОВ

Финита ля комедиа. Актеры белорусского театра собираются массово уволиться в ответ на происходящее в стране

Режиссер Юрий Грымов говорит с белорусскими актерами про то, как культуре существовать при мстительной власти

Финита ля комедиа. Актеры белорусского театра собираются массово уволиться в ответ на происходящее в стране

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Культурный код

Тема: Гнойный vs Саша Спилберг. Талант, деньги или лайки: за счёт чего пробиваются музыканты сегодня

В студии: Юрий ГРЫМОВ

В гостях: Александр БАЛКОВСКИЙ (Папа Спилберг), Сергей ВОЛЧКОВ, Павел РУДЧЕНКО
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Московская студия 8-800-200-97-02
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