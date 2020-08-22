22 августа. Введение «сухого закона» в России, премьера фильма «Тегеран-43», демонтаж памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянке
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
22 августа. Введение «сухого закона» в России, премьера фильма «Тегеран-43», демонтаж памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянке
22 августа. В этот день в разные годы:
1914 год - в Российской империи вводится «сухой закон».
1980 год - премьера фильма «Тегеран-43».
1984 год - в СССР прекращают повторное награждение званием Герой Советского Союза и Герой Социалистического труда.
1991 год - на Лубянке демонтируют памятник Феликсу Дзержинскому.
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!