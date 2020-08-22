22 Авг. 2020 2020-08-22T10:46:41+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

22 августа. Введение «сухого закона» в России, премьера фильма «Тегеран-43», демонтаж памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянке 00:00 00:00

22 августа. В этот день в разные годы:

1914 год - в Российской империи вводится «сухой закон».

1980 год - премьера фильма «Тегеран-43».

1984 год - в СССР прекращают повторное награждение званием Герой Советского Союза и Герой Социалистического труда.

1991 год - на Лубянке демонтируют памятник Феликсу Дзержинскому.

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