Должны ли учителя и ученики сидеть в масках во время урока
Александр Милкус и Дарья Завгородняя обсуждают с директором НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Владиславом Кучма и его заместителем Анной Седовой, какие санитарные нормы коснутся школьников и учителей уже с 1 сентября
Должны ли учителя и ученики сидеть в масках во время урока
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts , ставьте оценки и пишите комментарии!
Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.