2020-08-23T13:18:00+03:00
Родительский вопрос
Александр МИЛКУСДарья ЗАВГОРОДНЯЯ

Должны ли учителя и ученики сидеть в масках во время урока

Обсуждаем всё, что касается детей и их родителейОбсуждаем всё, что касается детей и их родителей

Александр Милкус и Дарья Завгородняя обсуждают с директором НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Владиславом Кучма и его заместителем Анной Седовой, какие санитарные нормы коснутся школьников и учителей уже с 1 сентября

Должны ли учителя и ученики сидеть в масках во время урока

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