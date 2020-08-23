Лукашенко дал силовикам два дня на наведение порядка в стране, Собянин заявил, что коронавирус не отступает, метеорологи предупредил о первых морозах в российских регионах
Елена Афонина обсуждает вместе с журналистами «Комсомольской правды» и экспертами главные темы дня
Лукашенко дал силовикам два дня на наведение порядка в стране, Собянин заявил, что коронавирус не отступает, метеорологи предупредил о первых морозах в российских регионах
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.