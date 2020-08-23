Сергей Мардан: Судя по автомату, Лукашенко наконец-то нанял себе пиарщиков
Александр Лукашенко вышел из вертолета с автоматомФото: Скриншот с видео
Михаил Антонов обсуждает вместе с журналистами «Комсомольской правды» и экспертами главные темы дня
Сергей Мардан: Судя по автомату, Лукашенко наконец-то нанял себе пиарщиков
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