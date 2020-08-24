24 Авг. 2020 2020-08-25T12:49:11+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

24 августа. «Варфоломеевская ночь», отмена телесных наказаний в России, переселение евреев из Йемена 00:00 00:00

24 августа. В этот день в разные годы:

1572 год - «Варфоломеевская ночь» в Париже.

1904 год - в России официально отменены телесные наказания.

1950 год - из Йемена в Израиль переселены почти 50 тысяч евреев.

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