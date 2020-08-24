24 августа. «Варфоломеевская ночь», отмена телесных наказаний в России, переселение евреев из Йемена
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
24 августа. «Варфоломеевская ночь», отмена телесных наказаний в России, переселение евреев из Йемена
24 августа. В этот день в разные годы:
1572 год - «Варфоломеевская ночь» в Париже.
1904 год - в России официально отменены телесные наказания.
1950 год - из Йемена в Израиль переселены почти 50 тысяч евреев.
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!