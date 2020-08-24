24 Авг. 2020 2020-08-24T12:42:46+03:00

Битва за транспортный налог: что будет, если его все-таки полностью отменят 00:00 00:00

Главные темы:

- Битва за транспортный налог: что будет, если его все-таки полностью отменят

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Как ездить в дождь – чтобы не было мучительно больно

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Самый идиотский угон 2020 года и другие автоновости из-за границы

Гости: Федор Буцко, автожурналист

- Skoda 130 RS: самая успешная спортивная машина из соцлагеря

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

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