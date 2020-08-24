2020-08-24T12:42:46+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

Битва за транспортный налог: что будет, если его все-таки полностью отменят

Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с экспертами главные автомобильные темы

Битва за транспортный налог: что будет, если его все-таки полностью отменят

00:00
00:00

Главные темы:

- Битва за транспортный налог: что будет, если его все-таки полностью отменят

Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT

- Как ездить в дождь – чтобы не было мучительно больно

Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»

- Самый идиотский угон 2020 года и другие автоновости из-за границы

Гости: Федор Буцко, автожурналист

- Skoda 130 RS: самая успешная спортивная машина из соцлагеря

Гости: Александр Пикуленко, автожурналист

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкастах, Apple Podcasts и Google Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!

Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Скачать передачу [mp3, 40.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Тихановская заявила замгоссекретаря США, чтобы выборы в Белоруссии не были свободными
На Филиппинах прогремело два взрыва: погибли 14 человек
Ученые США создали вакцину от коронавируса в виде капель для носа
Суд приостановил дело о клевете в отношении Навального
Россия объявила австрийского дипломата персоной нон-грата
Белоруссия опровергла заявления о нарушении границы Литвы белорусским вертолетом
Похитившую Шугалея террористическую группировку нужно запретить - Малькевич
В Ростуризме рассказали, что делать туристам, если возникли проблемы с получением кешбэка за отдых
«Мать года» приговорили к 4,5 годам тюрьмы за жестокое обращение с детьми
В России создадут систему прогнозирования пандемий с помощью искусственного интеллекта
Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России
В Координационном совете беларуской оппозиции объяснили отношение к России
РПЛ-20 и ударный БПЛА «Гром»: Какие новинки представили на форуме «Армия»
100 миллионов просмотров за сутки: клип BTS побил двойной рекорд на YouTube
"Барселона" огласила цену на Лео Месси
Бутина - об обеспокоенности США белорусским народом: "В этом есть серьёзная экономическая подоплека"
Эксперт указал на слабое место в Системе быстрых платежей
Последний россиянин, задержанный на протестах в Белоруссии, отпущен
В Алтайском крае поликлиники возвращаются к прежнему режиму работы
Психолог посоветовала, как избавить школьников от страха заболеть коронавирусом
В "Локомотиве" рассказали о травме Дмитрия Баринова, полученной в игре со "Спартаком"
Названа разница в зарплатах женщин и мужчин на руководящих постах
Диетолог назвала напиток, способствующий набору веса
Путин не принимал участия в решении по отправке Навального в Берлин