Битва за транспортный налог: что будет, если его все-таки полностью отменят
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с экспертами главные автомобильные темы
Битва за транспортный налог: что будет, если его все-таки полностью отменят
Главные темы:
- Битва за транспортный налог: что будет, если его все-таки полностью отменят
Гости: Андрей и Олег Осиповы, редакторы портала Osipov.EXPERT
- Как ездить в дождь – чтобы не было мучительно больно
Гости: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Че»
- Самый идиотский угон 2020 года и другие автоновости из-за границы
Гости: Федор Буцко, автожурналист
- Skoda 130 RS: самая успешная спортивная машина из соцлагеря
Гости: Александр Пикуленко, автожурналист
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