2020-08-24T14:33:56+03:00
Взрослые люди
Дмитрий СТЕШИНВалентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

Дмитрий Стешин - из Минска: Никто в современном мире просто так не отдает власть людям, вышедшим покричать на площадь

Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с журналистами КП и экспертами, как в Минске прошёл митинг сторонников оппозиции, спасет ли россиян вакцина от коронавируса и нужно ли тратить материнский капитал на детский инвентарь

Дмитрий Стешин - из Минска: Никто в современном мире просто так не отдает власть людям, вышедшим покричать на площадь

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