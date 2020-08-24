Дмитрий Стешин - из Минска: Никто в современном мире просто так не отдает власть людям, вышедшим покричать на площадь
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с журналистами КП и экспертами, как в Минске прошёл митинг сторонников оппозиции, спасет ли россиян вакцина от коронавируса и нужно ли тратить материнский капитал на детский инвентарь
Дмитрий Стешин - из Минска: Никто в современном мире просто так не отдает власть людям, вышедшим покричать на площадь
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