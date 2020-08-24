Дмитрий Стешин - из Минска: Лукашенко напоминает барина в халате, который вышел к крестьянам с ружьями и борзыми и спрашивает: «и чо?»
Валентин Алфимов обсуждает с экспертами, как будет развиваться ситуация в Белоруссии дальше
Дмитрий Стешин - из Минска: Лукашенко напоминает барина в халате, который вышел к крестьянам с ружьями и борзыми и спрашивает: «и чо?»
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