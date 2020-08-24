2020-08-24T17:17:56+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Немецкие врачи поблагодарили омских коллег за лечение Алексея Навального, а поклонники оппозиционера засыпали их угрозами

Валентин Алфимов обсуждает с экспертами, зачем российские медики провели пресс-конференцию по лечению Навального, почему все хайпуют вокруг дела Ефремова и как будут работать поправки в закон об ОСАГО

Немецкие врачи поблагодарили омских коллег за лечение Алексея Навального, а поклонники оппозиционера засыпали их угрозами

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