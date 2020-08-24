Немецкие врачи поблагодарили омских коллег за лечение Алексея Навального, а поклонники оппозиционера засыпали их угрозами
Валентин Алфимов обсуждает с экспертами, зачем российские медики провели пресс-конференцию по лечению Навального, почему все хайпуют вокруг дела Ефремова и как будут работать поправки в закон об ОСАГО
Немецкие врачи поблагодарили омских коллег за лечение Алексея Навального, а поклонники оппозиционера засыпали их угрозами
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