В правительстве опровергли новые данные о возобновлении международного авиасообщения, после кризиса мигранты нашли работу быстрее россиян, «Бавария» одержала победу над «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов
Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами КП главные темы дня, о которых говорит вся страна
В правительстве опровергли новые данные о возобновлении международного авиасообщения, после кризиса мигранты нашли работу быстрее россиян, «Бавария» одержала победу над «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов
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