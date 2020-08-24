2020-08-24T19:48:06+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

В правительстве опровергли новые данные о возобновлении международного авиасообщения, после кризиса мигранты нашли работу быстрее россиян, «Бавария» одержала победу над «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов

Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами КП главные темы дня, о которых говорит вся страна

В правительстве опровергли новые данные о возобновлении международного авиасообщения, после кризиса мигранты нашли работу быстрее россиян, «Бавария» одержала победу над «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов

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