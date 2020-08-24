Михаил Делягин: В Белоруссии народ совершает экономическое самоубийство
Известный экономист - про экономическую ситуацию в Белоруссии, проблемы с водой в Крыму и пользу от Навального
Михаил Делягин: В Белоруссии народ совершает экономическое самоубийство
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!
Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.