2020-08-24T22:02:29+03:00
Экономика с Михаилом Делягиным
Михаил ДЕЛЯГИН@radio_kp

Михаил Делягин: В Белоруссии народ совершает экономическое самоубийство

Известный экономист - про экономическую ситуацию в Белоруссии, проблемы с водой в Крыму и пользу от Навального

Михаил Делягин: В Белоруссии народ совершает экономическое самоубийство

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