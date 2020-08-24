2020-08-24T22:59:01+03:00
Вечерний Мардан
Андрей ЛЕВКОВСКИЙМария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Екатерина Шульман: Если Лукашенко и сможет выиграть время, то только время на торговлю об условиях собственного ухода

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с экспертами, как дальше будет развиваться ситуация в Белоруссии

Екатерина Шульман: Если Лукашенко и сможет выиграть время, то только время на торговлю об условиях собственного ухода

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