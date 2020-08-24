Екатерина Шульман: Если Лукашенко и сможет выиграть время, то только время на торговлю об условиях собственного ухода
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с экспертами, как дальше будет развиваться ситуация в Белоруссии
Екатерина Шульман: Если Лукашенко и сможет выиграть время, то только время на торговлю об условиях собственного ухода
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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.