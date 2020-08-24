Губернатор Курской области Роман Старовойт: Записался в добровольцы, сделал себе прививку от коронавируса
Губернатор Курской области Роман СтаровойтФото: Светлана ВОЛКОВА
В прямом эфире Радио «Комсомольская правда» политик рассказал, как теперь себя чувствует
Губернатор Курской области Роман Старовойт: Записался в добровольцы, сделал себе прививку от коронавируса
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