Вторая жизнь машины: что делать после покупки авто на вторичном рынке
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская говорят об этом с гендиректором компании «Супротек» Сергеем Зеленьковым и директором департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрием Лавровым
Вторая жизнь машины: что делать после покупки авто на вторичном рынке
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкастах, Apple Podcasts и Google Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!
Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.