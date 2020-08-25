В «Шарите» заявили, что у Навального отравление, в Омске говорят, что отравления не было. Кому верить?
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с журналистами и экспертами, как будет развиваться ситуация вокруг болезни Навального и имеет ли смысл ехать сейчас на отдых за границу
В «Шарите» заявили, что у Навального отравление, в Омске говорят, что отравления не было. Кому верить?
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