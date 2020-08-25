2020-08-25T17:55:52+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Онищенко привился от гриппа, в сети фастфуда решили временно отказаться от слогана «Так вкусно, что пальчики оближешь» из-за пандемии, вручение наград Берлинского кинофестиваля в 2021 году будет гендерно-нейтральным

Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами главные темы дня, о которых говорит страна

Онищенко привился от гриппа, в сети фастфуда решили временно отказаться от слогана «Так вкусно, что пальчики оближешь» из-за пандемии, вручение наград Берлинского кинофестиваля в 2021 году будет гендерно-нейтральным

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