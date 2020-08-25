Украинцы признались в операции по захвату 33 «вагнеровцев», на замену «Армате» предложили танк из 2 звеньев, почти половина россиян решила не брать отпуск в этом году
Михаил Антонов обсуждает с экспертами и журналистами главные темы дня, о которых говорит страна
Украинцы признались в операции по захвату 33 «вагнеровцев», на замену «Армате» предложили танк из 2 звеньев, почти половина россиян решила не брать отпуск в этом году
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.