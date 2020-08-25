2020-08-25T18:46:51+03:00
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Юрий ГРЫМОВ

Как театры будут работать после пандемии

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов говорит об этом с директором Театра на Таганке Ириной Апексимовой

Как театры будут работать после пандемии

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Культурный код

Тема: Гнойный vs Саша Спилберг. Талант, деньги или лайки: за счёт чего пробиваются музыканты сегодня

В студии: Юрий ГРЫМОВ

В гостях: Александр БАЛКОВСКИЙ (Папа Спилберг), Сергей ВОЛЧКОВ, Павел РУДЧЕНКО
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