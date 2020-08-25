Как театры будут работать после пандемии
Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов говорит об этом с директором Театра на Таганке Ириной Апексимовой
Как театры будут работать после пандемии
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