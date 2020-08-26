Ад в раю. Пожар в Анапе уничтожает заповедный лес, идёт эвакуация туристов
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов говорят про пожар в Утрише, ультиматум Украины по снятию «водной блокады» Крыма и возможный раскол в белорусской православной церкви
Ад в раю. Пожар в Анапе уничтожает заповедный лес, идёт эвакуация туристов
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