2020-08-26T11:51:03+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

Шоколадные страсти. ФАС завела дело о продаже шоколада Lindt не такого качества, как в Европе. Фирма в ответ заказала независимую экспертизу

Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с экспертами и журналистами КП, можно ли найти в России хороший шоколад, зачем урезали финансирование российской космической программы и что сейчас происходит в коридорах власти

Шоколадные страсти. ФАС завела дело о продаже шоколада Lindt не такого качества, как в Европе. Фирма в ответ заказала независимую экспертизу

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