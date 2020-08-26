Шоколадные страсти. ФАС завела дело о продаже шоколада Lindt не такого качества, как в Европе. Фирма в ответ заказала независимую экспертизу
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с экспертами и журналистами КП, можно ли найти в России хороший шоколад, зачем урезали финансирование российской космической программы и что сейчас происходит в коридорах власти
Шоколадные страсти. ФАС завела дело о продаже шоколада Lindt не такого качества, как в Европе. Фирма в ответ заказала независимую экспертизу
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