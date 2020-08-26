В Москве произошел взрыв в жилом доме, вакцину от коронавируса доставят в клиники Москвы для испытаний до 3 сентября, Lindt ответила на обвинения о различиях в составе шоколада в России и ЕС
Михаил Антонов обсуждает вместе с журналистами КП и экспертами главные темы дня
В Москве произошел взрыв в жилом доме, вакцину от коронавируса доставят в клиники Москвы для испытаний до 3 сентября, Lindt ответила на обвинения о различиях в составе шоколада в России и ЕС
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.