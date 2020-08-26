Дмитрий Стешин: Глубинка в Белоруссии пока выжидает. Галку за Лукашенко поставили, но выходить за него не хотят
Михаил Антонов обсуждает вместе с журналистами КП и экспертами главные темы дня
Дмитрий Стешин: Глубинка в Белоруссии пока выжидает. Галку за Лукашенко поставили, но выходить за него не хотят
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