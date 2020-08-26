2020-08-26T15:16:15+03:00
What's up, страна!
Дмитрий СТЕШИНМихаил АНТОНОВ

Дмитрий Стешин: Глубинка в Белоруссии пока выжидает. Галку за Лукашенко поставили, но выходить за него не хотят

Михаил Антонов обсуждает вместе с журналистами КП и экспертами главные темы дня

Дмитрий Стешин: Глубинка в Белоруссии пока выжидает. Галку за Лукашенко поставили, но выходить за него не хотят

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 21.7 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 12:03 - 12:45

What's up, страна!

Тема: Эксперты назвали регионы с самым загрязненным воздухом, пожар в районе заповедника «Утриш» под Анапой продолжают тушить полтысячи человек, адвокаты сестер Хачатурян ждут оправдательный приговор

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
Сегодня 11:03 - 11:45

What's up, страна!

Тема: В Москве произошел взрыв в жилом доме, вакцину от коронавируса доставят в клиники Москвы для испытаний до 3 сентября, Lindt ответила на обвинения о различиях в составе шоколада в России и ЕС

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
25 Августа 2020 14:03 - 14:45

What's up, страна!

Тема: Украинцы признались в операции по захвату 33 «вагнеровцев», на замену «Армате» предложили танк из 2 звеньев, почти половина россиян решила не брать отпуск в этом году

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
25 Августа 2020 13:03 - 13:32

What's up, страна!

Тема: Онищенко привился от гриппа, в сети фастфуда решили временно отказаться от слогана «Так вкусно, что пальчики оближешь» из-за пандемии, вручение наград Берлинского кинофестиваля в 2021 году будет гендерно-нейтральным

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
25 Августа 2020 11:03 - 11:45

What's up, страна!

Тема: Запад будет прокачивать версию с отравлением Навального любой ценой, в Госдуме предложили перенести начало учебного года, умершим россиянам начислили пенсии на сотни миллионов рублей

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
24 Августа 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: В правительстве опровергли новые данные о возобновлении международного авиасообщения, после кризиса мигранты нашли работу быстрее россиян, «Бавария» одержала победу над «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
24 Августа 2020 10:03 - 11:02

What's up, страна!

Тема: Дмитрий Стешин - из Минска: Лукашенко напоминает барина в халате, который вышел к крестьянам с ружьями и борзыми и спрашивает: «и чо?»

В студии: Дмитрий СТЕШИН, Валентин АЛФИМОВ
07:30
21:30
23 Августа 2020 12:03 - 13:02

What's up, страна!

Тема: Лукашенко дал силовикам два дня на наведение порядка в стране, Собянин заявил, что коронавирус не отступает, метеорологи предупредил о первых морозах в российских регионах

В студии: Елена АФОНИНА
07:30
21:30
21 Августа 2020 13:03 - 14:02

What's up, страна!

Тема: В Омск за Навальным прилетел самолет из Германии, Роспотребнадзор рассказал о состоянии испытывающих вакцину «Вектора», защита Ефремова попыталась добиться отвода судьи

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
21 Августа 2020 11:03 - 11:45

What's up, страна!

Тема: В анализах Навального яд не найден, в аварии с Ефремовым попытались обвинить погибшего Захарова, белорусский СК начал расследовать дело оппозиционного совета

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
20 Августа 2020 14:03 - 15:02

What's up, страна!

Тема: Медики Томска провели 2 телеконференции с Минздравом по лечению Навального, в Белоруссии отказываются печатать «Комсомольскую правду», аналитики назвали самые безопасные регионы для путешествий

В студии: Михаил АНТОНОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В России вырос средний размер автокредита
МЧС: в Москве ожидается дождь с грозой и ветром до 15 м/с
Минпросвещения сообщило о готовности к началу нового учебного года
В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
Всемирный экономический форум в Давосе перенесли из-за коронавируса
Курс рубля на 26 августа 2020 года: доллар по 76, евро - 89
Генетик объяснил случаи повторного заражения коронавирусом
В Москве родители выкрали дочку из Центра содействия воспитанию
Украина на месяц закрывает въезд в страну для иностранцев
Вертолет совершил аварийную посадку в горах в районе Сочи
Неизвестные «заминировали» десятки роддомов, аэропортов и ТЦ в окрестностях Москвы
Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал медицинскую систему в Калужской области одной из лучших в стране
Эксперты предложили лечить коронавирус спреем от комаров