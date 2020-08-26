После того, как Светлану Алексиевич вызвали на допрос в Следственный комитет Белоруссии, она вспомнила про Россию
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают главные темы дня: внимание Путина к Башкирской содовой компании, ситуацию в Белоруссии и ответ омских врачей, спасших Навального
После того, как Светлану Алексиевич вызвали на допрос в Следственный комитет Белоруссии, она вспомнила про Россию
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