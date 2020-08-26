2020-08-26T22:39:21+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

После того, как Светлану Алексиевич вызвали на допрос в Следственный комитет Белоруссии, она вспомнила про Россию

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают главные темы дня: внимание Путина к Башкирской содовой компании, ситуацию в Белоруссии и ответ омских врачей, спасших Навального

После того, как Светлану Алексиевич вызвали на допрос в Следственный комитет Белоруссии, она вспомнила про Россию

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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

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