Александр Дугин: Россию ожидает то, что постучалось к Лукашенко уже сейчас
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с философом Александром Дугиным, удержится ли Лукашенко у власти, повторит ли Россия судьбу Белоруссии, зачем глобалисты хотят свергнуть Трампа, Путина и Си Цзиньпина и как можно понять жизнь через театр
Александр Дугин: Россию ожидает то, что постучалось к Лукашенко уже сейчас
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите отклики!
Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.