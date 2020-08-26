2020-08-26T21:34:26+03:00
Темы дня
Иван ПАНКИН@radio_kp

Спецкор КП Дмитрий Стешин: Всегда через благие намерения людей, к власти приходит такое мерзкое кубло

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Иван Панкин обсуждает вместе с журналистами КП и экспертами главные темы дня

Спецкор КП Дмитрий Стешин: Всегда через благие намерения людей, к власти приходит такое мерзкое кубло

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!

А все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 35.1 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
23 Августа 2020 16:03 - 17:02

Темы дня

Тема: Николай Калмыков: Польша стимулирует протесты в Белоруссии, так как белорусские мигранты ей выгоднее, чем сирийские беженцы

В студии: Андрей БАРАНОВ, Елена АФОНИНА

В гостях: Николай КАЛМЫКОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В Кремле ответили на вопросы об инциденте между военными России и США в Сирии
США обвинили Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
Состояние здоровье Алексея Навального: свежие новости на 27 августа 2020 года
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 24 миллиона
Причина потопа в Третьяковской галерее: изношенная ливневая канализация
Еврокомиссар, побывавший на многолюдном ужине вопреки запретам из-за пандемии, подаст в отставку
За сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом
Минюст США заявил о попытках нацистской Германии и СССР повлиять на американские выборы
Начальники штабов Вооруженных сил России и США провели телефонный разговор
США ввели санкции против более двух десятков китайских компаний
Пожар в ТРЦ "Ханой-Москва": спасатели эвакуировали более 500 человек
Трамп направляет военнослужащих для борьбы с беспорядками в городе Кеноша
Ураган «Лаура» в США: власти рекомендовали эвакуироваться около 1,5 млн человек
Тренер "Ахмата" сказал, как его команде повезло в победной игре с "Локомотивом"
Главный тренер "Локомотива" честно оценил игру своей команды после поражения от "Ахмата"