26 Авг. 2020 2020-08-27T12:00:04+03:00

Как взять кредит под ноль процентов 00:00 00:00

- Здравствуйте, дорогие друзья. Кризис кризисом, вирус вирусом, а решать свои финансовые вопросы нам нужно всегда. Поэтому сегодня поговорим о кредитах. Наша тема – как взять деньги в долг с максимальной выгодой и комфортом, какие банковские услуги помогут справиться с трудной ситуацией, когда отложить покупку нельзя, но в то же время брать на себя какие-то дополнительные обязательства все-таки страшно. У нас в гостях Григорий Бабаджанян, член правления, директор по продуктам и технологиям Почта Банка.

- Здравствуйте, Григорий.

- Здравствуйте!

- Как себя чувствует банковский сектор? И падает ли сейчас спрос на кредиты?

- Действительно, в условиях пандемии, ограничительных мер многие люди и целые отрасли экономики столкнулись со сложностями. Банковский сектор тоже пережил определенное снижение спроса и определенное снижение объемов продаж, но сейчас ситуация постепенно стабилизируется и нормализуется, восстанавливается потребительский спрос, в том числе спрос на кредиты. То есть июнь, июль и половину августа мы наблюдаем стремительный рост выдачи кредитов наличными, кредитных карт. И мы ожидаем, что к концу года продажи кредитов вернутся на прежний уровень и даже, возможно, мы сможем наверстать то отставание, которое у нас сформировалось в апреле-мае.

- Есть такое мнение, что после пандемии стало сложнее взять кредит, что банки стали строже относиться к заемщикам. В принципе и в предыдущие кризисы тоже так было. Это действительно так сейчас?

- По уровню одобрения я бы сказал, что нет. Мало что изменилось с точки зрения цифр, с точки зрения качества клиентского потока и, в конечном счете, с точки зрения одобрения. Я бы сказал, что банки (по крайней мере, Почта Банк) относятся так же, как и до кризиса. Безусловно, какие-то новые факторы сейчас учитываются, но это не влияет на то количество клиентов, которых мы одобряем.

- Есть ли какие-то специальные предложения, которые сейчас могут заинтересовать заемщиков? Потому что мы понимаем, что банковский рынок все-таки достаточно конкурентным остается.

- Мы первыми на рынке придумали и запустили такое предложение, кредит называется «0 сомнений». Это кредит с беспроцентным периодом 6 месяцев, когда клиент получает кредит, и первые 6 месяцев не начисляются проценты. Обязательно в первые 6 месяцев он платит минимальный, символического размера платеж – полпроцента от суммы кредитного лимита.

Почему мы пришли к этой мысли? Мы понимали, что есть отложенный спрос, что люди откладывали свои планы, необходимые покупки, сейчас испытывают какую-то неуверенность, и мы решили предложить такую схему, когда первые полгода для клиента очень легкая история. То есть это минимальный, я бы сказал, символического размера платеж и не начисляются проценты. По сути, пользуешься кредитом полгода бесплатно. А затем процентная ставка увеличивается до одобренного размера, она вполне себе на рыночных условиях, соответственно, клиент начинает обслуживать обычный кредит. В принципе беспроцентный период можно подключить в любой момент, но мы сейчас, в связи с той ситуацией, которая есть сейчас, в связи с этой неуверенностью, отложенным спросом, мы считаем, что как раз использование беспроцентного периода лучше начать с самого начала, то есть прямо сейчас взять кредит и начать им пользоваться.

- Можете на цифрах показать, как работает эта схема, чтобы мы не были голословными? Допустим, человеку нужно взять 300 тысяч рублей на ремонт квартиры. Как он будет платить?

- Конечно, могу. Если вы берете кредит на 300 тысяч рублей на 5 лет, то при подключении опции «0 сомнений» (это как раз наш беспроцентный период) платеж в течение полугодового периода составит всего 1,5 тысячи рублей. Это как раз те самые полпроцента, о которых я и говорил. После окончания льготного периода платеж меняется до обычного размера, в нашем случае это 6700 рублей (300 тысяч на 5 лет).

- А как от этого изменится размер платежа?

- Размер платежа не изменится. Как в случае со всеми каникулами, которые сейчас представлены на рынке и по государственной программе, и по программам банков, как правило, увеличивается срок кредита. В нашем случае тоже срок кредита увеличивается из-за беспроцентного периода. Наш пример про 300 тысяч рублей на 60 месяцев. При использовании нашего льготного периода срок кредита составит 64 месяца, то есть незначительно он увеличивается. Почему это происходит? Потому что первые полгода мы выплачивали только 0,5% от тела кредита. Динамика погашения не та, которая запланирована изначально в этом кредите, соответственно, он растягивается, но платеж не увеличивается.

- Если у меня появляются свободные деньги, могу ли я этот кредит погасить досрочно? Я, допустим, полгода попользовался вашей скидкой, потом у меня освободился вклад, и я хочу закрыть этот кредит. Есть ли какие-то ограничения?

- Ограничений нет. Если есть такая возможность и такое желание, то можно в любой момент вносить бОльшую сумму, в том числе и внутри льготного периода. Можно очень здорово сэкономить на процентах.

- Правильно ли я понимаю, что переплаты не будет совсем, если я успею погасить в первые полгода?

- Да, если вы погасите всю сумму кредита за первые полгода, когда действует беспроцентный период, то переплаты не будет.

- Если у меня уже есть кредит в другом банке, то могу ли я рассчитывать на кредит у вас с беспроцентным периодом? Есть ли такая возможность рефинансирования?

- Безусловно, да. Более того, если есть несколько кредитов в других банках, то их можно рефинансировать, причем, чем старше эти кредиты, тем будет лучше. Потому что мы знаем, что ставки по кредитам снижаются и сейчас находятся на одном из самых низких уровней в истории. Поэтому старые кредиты рефинансировать выгодно. Можно прийти в Почта Банк, получить новый кредит, воспользоваться нашей акцией «0 сомнений» (это наш беспроцентный период).

- Зачем банку такие спецпредложения? Всегда нам кажется, что здесь есть какой-то подвох.

- Здесь нет подвоха. Мы, безусловно, в период пандемии работали на удаленке и думали, собственно говоря, что нужно рынку, думали о людях, которые в условиях пандемии, в условиях ограничительных мер столкнулись со сложностями. Чтобы, во-первых, помочь им справиться с этой непростой ситуацией, мы запустили это предложение. А что касается выгоды банка, то в первую очередь мы стремились с помощью этого нашего нового предложения восстановить и нарастить объемы кредитования, вернуться к предыдущему уровню, для того чтобы получать свою долю рынка запланированную и т.д., наверстать то, что мы недополучили в период пандемии. Ну и, конечно, мы ожидаем, что, так как мы первые на рынке, кто предлагает такой продукт, то мы ждем много новых клиентов.

- Григорий, сейчас в большинстве банков очень часто предлагают дополнительно к кредиту еще оформить и финансовую защиту. Есть ли такое в случае вашего кредита, и что именно покрывает полис?

- Да, подключить акцию «0 сомнений» можно только при условии наличия финансовой защиты. Что такое финансовая защита? Она включает в себя широкий спектр рисков по жизни, по здоровью, в том числе последствия коронавирусной инфекции, риск потери работы, включая увольнение по соглашению сторон, травмы с повышенной выплатой, госпитализации и т.д. Согласитесь, что намного спокойнее и ответственнее взять кредит, когда вы знаете, что застрахованы от таких неожиданностей.

- Ваши три совета тем, кто хочет взять кредит, чтобы он действительно принес пользу, а не постоянный стресс.

- Прежде всего, я бы рекомендовал трезво и правильно оценивать свои силы. То есть ежемесячный платеж по отношению к вашему доходу, я бы рекомендовал, чтобы он не превышал 30% от месячного дохода семьи, а лучше еще меньше. Рынок очень конкурентный. Второй совет – я бы искал более выгодное предложение. Если есть желание получить кредит дешевле, имеет смысл перевести доход в тот банк, в котором вы собираетесь взять кредит (в данном случае я, конечно, говорю про Почта Банк). То есть можно перевести доход – и пенсию, и заработную плату. В этом случае ставка по кредиту снижается. В Почта Банке, например, можно снизить ставку по кредиту наличными на 2 процентных пункта. В случае если ваш доход переведен в Почта Банк и в случае если вы совершаете ежемесячные покупки по карте на сумму не менее 10 тысяч рублей.

И третье. Всегда это было с кредитами. Добросовестно платите, не забывайте, не пропускайте платежи и не портите свою кредитную историю.

- До какого времени действует эта акция? Мы понимаем, что это все-таки не постоянное условие...

- Да, это предложение действует также ограниченный срок. Мы всех призываем быстрее им воспользоваться. На сегодняшний день акция рассчитана до 31 декабря 2020 года.

- Григорий, спасибо. От себя скажу. Старайтесь обходиться без кредитов, но если деньги нужны, берите их на самых выгодных условиях и не забывайте вовремя отдавать.

- Спасибо, до свидания.