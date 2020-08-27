Почти половина россиян боятся чипирования. И только 8% за
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, зачем чипировать людей, что будет с Белоруссией дальше и зачем переименовывать женские профессии
Почти половина россиян боятся чипирования. И только 8% за
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