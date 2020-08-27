Не содой единой. Путин был вынужден вмешаться в ситуацию с Башкирской содовой компанией
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают вместе с экспертами, чем закончится ситуация вокруг башкирских шихан, как начнется учебный год в школах и что происходит в коридорах власти
Не содой единой. Путин был вынужден вмешаться в ситуацию с Башкирской содовой компанией
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