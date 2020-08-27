2020-08-27T15:36:06+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВТутта ЛАРСЕН

Не содой единой. Путин был вынужден вмешаться в ситуацию с Башкирской содовой компанией

Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают вместе с экспертами, чем закончится ситуация вокруг башкирских шихан, как начнется учебный год в школах и что происходит в коридорах власти

Не содой единой. Путин был вынужден вмешаться в ситуацию с Башкирской содовой компанией

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