2020-08-27T20:12:15+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Сергей Мардан: Путин фактически предъявил ультиматум по поводу Белоруссии

Мария Баченина и Сергей Мардан обсуждают интервью Путина телеканалу «Россия», введение санкций США против российских НИИ и развитие истории вокруг Башкирской содовой компании

Сергей Мардан: Путин фактически предъявил ультиматум по поводу Белоруссии

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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

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Вечерний Мардан

Тема: Екатерина Шульман: Если Лукашенко и сможет выиграть время, то только время на торговлю об условиях собственного ухода

В студии: Андрей ЛЕВКОВСКИЙ, Мария БАЧЕНИНА, Сергей МАРДАН

В гостях: Екатерина ШУЛЬМАН
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