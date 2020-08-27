Как улучшить свет фар и не ослепить при этом встречные машины
Кирилл Манжула рассказывает, что можно делать для улучшения работы передней оптики, а что нельзя
Как улучшить свет фар и не ослепить при этом встречные машины
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкастах, Apple Podcasts и Google Podcasts, ставьте оценки и пишите отзывы!
Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.