2020-08-27T13:19:29+03:00
Под капотом
Кирилл МАНЖУЛА

Как улучшить свет фар и не ослепить при этом встречные машины

Кирилл Манжула рассказывает, что можно делать для улучшения работы передней оптики, а что нельзя

Как улучшить свет фар и не ослепить при этом встречные машины

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкастах, Apple Podcasts и Google Podcasts, ставьте оценки и пишите отзывы!

Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Скачать передачу [mp3, 3.0 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Эксперт объяснил, почему доллар и евро начали резко расти
В Минске задержан фотокорреспондент "КП-Беларусь" Павел Мартинчик
Гастроэнтеролог указала на опасность перекусов за компьютером
МИД Белоруссии назвал причину атаки на посольство Ливии в Минске
Белоруссия выразила протест Польши из-за "попыток вмешательства" во внутренние дела
Эксперт назвал «нелояльным» запрет на возврат товаров, купленных в интернете
США восстановят санкции против Ирана
В Грузии рассказали, что ждет Саакашвили в случае возвращения на родину
Многодетным нижегородским семьям помогут решить жилищный вопрос
Эксперт рассказал, как защитить банковскую карту от мошенников
Посла Белоруссии вызвали в МИД Польши после слов Лукашенко
Михаил Мишустин созвонился с белорусским коллегой
Советником главы Роскосмоса стал экс-гендиректор ПАО «Туполев»
Российские операторы связи отменяют безлимитные тарифы
Эксперт рассказал, как в одном сезоне привиться от гриппа и от COVID-19
Акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» на Смоленщине: протестировано более 600 человек
Мурашко: начались поставки вакцины от коронавируса в медицинские учреждения
«Надо пристегнуться, а то потом придется штраф платить»: о чем Владимир Путин говорил со строителями трассы Таврида в «Аурусе»
В ВОЗ предсказали рост смертности от коронавиурса зимой
Путин назвал условие, при котором в Белоруссии задействуют российский резерв силовиков
Российская вакцина от коронавируса поступила в гражданский оборот
Генпрокуратура не нашла причины для уголовного дела из-за ситуации с Навальным
Месси уговаривает Неймара сбежать из "ПСЖ" и перейти вместе в "Манчестер Сити"
Мишустин: ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась