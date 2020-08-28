28 Авг. 2020 2020-08-29T13:22:56+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

28 августа. Всероссийская перепись населения, Ноттингемский шахматный турнир, премьера фильма «Королевство кривых зеркал» 00:00 00:00

28 августа. В этот день в разные годы:

1920 год - проводится первая всероссийская перепись населения.

1938 год - в Ноттингеме завершается шахматный турнир с участием 4-х сильнейших шахматистов мира.

1963 год - премьера фильма «Королевство кривых зеркал».

1968 год - Джим Моррисон достиг миллионной отметки своей песни.

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!