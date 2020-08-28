28 августа. Всероссийская перепись населения, Ноттингемский шахматный турнир, премьера фильма «Королевство кривых зеркал»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
28 августа. Всероссийская перепись населения, Ноттингемский шахматный турнир, премьера фильма «Королевство кривых зеркал»
28 августа. В этот день в разные годы:
1920 год - проводится первая всероссийская перепись населения.
1938 год - в Ноттингеме завершается шахматный турнир с участием 4-х сильнейших шахматистов мира.
1963 год - премьера фильма «Королевство кривых зеркал».
1968 год - Джим Моррисон достиг миллионной отметки своей песни.
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