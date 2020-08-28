Дмитрий Стешин - из Минска: Я работал на 9 революциях. Меня задерживали только трижды: Алькаида в Ливии, повстанцы в Египте и милиция в Белоруссии
Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают с экспертами ситуацию в Белоруссии, интервью Путина, возобновление массовых беспорядков в США и признание Москвы альфа-городом
Дмитрий Стешин - из Минска: Я работал на 9 революциях. Меня задерживали только трижды: Алькаида в Ливии, повстанцы в Египте и милиция в Белоруссии
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