28 Авг. 2020 2020-08-28T22:59:18+03:00

Белоруссию будут раскалывать по принципу Украины. Подписывавший Беловежские соглашения Шушкевич предложил лишить русский язык государственного статуса 00:00 00:00

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