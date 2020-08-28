Белоруссию будут раскалывать по принципу Украины. Подписывавший Беловежские соглашения Шушкевич предложил лишить русский язык государственного статуса
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с экспертами скандальное заявление Шушкевича о русском языке и дело против читинского подростка, прикурившего от свечи в храме
Белоруссию будут раскалывать по принципу Украины. Подписывавший Беловежские соглашения Шушкевич предложил лишить русский язык государственного статуса
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите отклики!
Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.