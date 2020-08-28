28 Авг. 2020 2020-08-28T15:22:07+03:00

Российские производители создали уникальную вакцину от гриппа, которая защищает не от 3, а от 4 штаммов сразу 00:00 00:00

Е. Афонина:

- Я приветствую всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». На онлайн-площадке «Комсомолки» прошла очередная «Деловая пятница», которая была посвящена очень актуальному вопросу – как поддержать свой иммунитет в связи с надвигающейся второй волной коронавируса и, конечно же, эпидемией гриппа.

Нужно напомнить, что в России уже стартовала осенняя кампания по вакцинации от гриппа. И в нашем круглом столе среди прочих спикеров и экспертов принимал участие и первый заместитель генерального директора предприятия «Форт» (входит в холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» и «Марафон Групп»), кандидат медицинских наук Ломакин Андрей Геннадьевич. Здравствуйте.

А. Ломакин:

- Елена, я вас приветствую.

Е. Афонина:

- Скажите, пожалуйста, очень много, каждый раз, как только начинается эта сложная эпидемиологическая ситуация, возникает вопросов, дискуссий, разговоров о том, надо ли прививаться, эффективны ли вакцины от гриппа. Вот давайте мы и начнем именно с этих вопросов. Почему важно вакцинироваться от гриппа?

А. Ломакин:

- Вы знаете, уважаемые слушатели, дело в том, что вакцинация от гриппа проводится в Российской Федерации уже несколько десятков лет. И у нас есть огромный накопленный материал по оценке эффективности применяемых препаратов, применяемых вакцин. И есть неоспоримые доказательства, доказанные эпидемиологами, инфекционистами, в том числе аллергологами и иммунологами, по эффективности применяемых препаратов. А самое главное – с целью формирования коллективного иммунитета, что приводит к тому, что эпидемия не развивается. Это с одной стороны.

С другой стороны, те производственные площадки, производители, которые на сегодняшний день есть в Российской Федерации, технологически шагнули достаточно далеко. И на сегодняшний день вот мы, например, соответствуем всем международным стандартам качества. И произведенная готовая лекарственная форма контролируется не только по российской фармакопее, но и соответствует требованиям европейской фармакопеи. Поэтому мы в качестве своего продукта точно не сомневаемся.

То, что касается вакцинации для профилактики гриппа, то цель здесь самая главная – не допустить тяжелых осложнений. Вероятность заболеть гриппом после вакцинации существует, но небольшая.

Е. Афонина:

- Вы знаете, Андрей Геннадьевич, сложно с вами не согласиться. Хотя бы по той причине, что, когда в этом году вдруг неожиданно весь мир испытал вот это потрясение коронавирусом, то многие говорили именно о том, что… сравнивая коронавирус с гриппом, что от гриппа, к сожалению, ежегодно в мире уходит в мир иной гораздо большее количество людей, чем от коронавируса. Но не будем сравнивать эти две напасти. Нам понятно, что они одинаково для человека страшны. Главное, насколько эффективны, ну, например, российские вакцины от гриппа, не уступают ли они чем-то иностранным аналогам?

А. Ломакин:

- Елена, вы совершенно правы. Но хотелось бы чуть исправить ваш тезис. На самом деле, к сожалению, пациенты погибают не от самого гриппа, а от осложнений, которые возникают. В первую очередь это касается пожилых людей. И, наоборот, детей, и беременных женщин, которые являются в этом плане наиболее уязвимым контингентом для возникновения осложнений от гриппа. И, конечно же, здесь вакцинация – это самый лучший метод профилактики для того, чтобы этих осложнений не возникло, и человек не заболел гриппом.

То, что касается международных стандартов, то на сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения полностью ведет реестр тех производителей международных, в том числе и в России, которые производят эту вакцину. И поэтому обязательно проводится контроль стандартов производства и готовые лекарственные формы на соответствие международным стандартам.

Поэтому то, что касается продукции, которую производит наша компания «Форт», которая, как вы уже сказали, входит в контур управления «Нацимбио» и «Марафон групп», то мы со своей стороны абсолютно точно гарантируем, что все международные стандарты у нас соблюдаются. Вакцина у нас соответствует требованиям европейской фармакопеи. И главным аргументом, который подчеркивает качество нашей вакцины, является большое количество заказов из других стран на поставку нашей вакцины для профилактики гриппа на сегодняшний день.

Е. Афонина:

- В прошлом году, вот я вспоминаю, в 2019-м, очень гордо заявили о том, что создана уникальная российская четырехвалентная вакцина. Но для тех, кто не очень разбирается, можно объяснить, чем она лучше трехвалентных вакцин, чем она отличается. И в связи с этим, смотрите, Роспотребнадзор Российской Федерации уже сообщил, что все штаммы гриппа в этом году мутировали. Не окажутся ли эти вакцины в таком случае бесполезными?

А. Ломакин:

- Елена, вы абсолютно правы. В прошлом году мы зарегистрировали, ну, перед этим провели огромнейшую работу по разработке и проведению клинических, доклинических исследований и регистрации вакцины для профилактики гриппа четырехвалентной «Ультрикс Квадри». И, действительно, мы в прошлом году в рамках национального календаря профилактических прививок отгрузили первую партию – более 5 млн. доз. Это первое.

Второе. Действительно, те штаммы, которые используются при изготовлении вакцины для профилактики гриппа, они устанавливают ежегодно решением Всемирной организации здравоохранения. Поэтому каждый год ВОЗ объявляет те штаммы, которые которые нужны к производству, для всех производителей в мире, на основании мониторинга эпидемиологической ситуации в мире. Причем идет разделение на Северное и Южное полушарие.

Так вот, в этом году, действительно, сложилась парадоксальная ситуация, что в трехвалентной вакцине всем производителям пришлось менять все три штамма. Это беспрецедентное событие, которое достаточно сложно было решить производителям. Но совместно с нашими международными партнерами, это большой международный проект, коллегиально, имеется в виду, все производители Всемирной организации здравоохранения, нам удалось это сделать, ну, в том числе в России. И с учетом мнения институтов мониторинга эпидемиологической ситуации в мире, в том числе и в России, мы уверены, что как раз эти штаммы будут циркулировать, и мы обеспечим надежную защиту населения, любого человека, который вакцинируется вакциной нашей.

Е. Афонина:

- Ну вот, если, опять же, сравнивать с вакциной от коронавируса, которой, пожалуй, сейчас уделяют огромное внимание, и, как мне кажется, несколько незаслуженно забывают о том, что не менее важна и вакцинация от гриппа, вот в вакцине от коронавируса есть четко обозначенные возрастные границы – от 18 до 60 лет. Если говорить о вакцине от гриппа, есть ли какие-то границы, кому можно, а кому нельзя делать прививку? И, соответственно, есть ли какая-то группа противопоказаний, при которых также нельзя вакцинироваться от гриппа?

А. Ломакин:

- В настоящее время, то, что касается трехвалентной вакцины против гриппа, в частности, «Ультрикс», то она может использоваться у детей от 6 месяцев и без ограничений возраста. То, что касается «Ультрикс Квадри», то есть четырехвалентной вакцины, то мы закончили все необходимые исследования для всех возрастных групп, и получим в ближайшее время изменение к инструкции, где будет разрешено использование четырехвалентной вакцины у детей от 6 месяцев до 60 лет - это первое.

Второе, конечно же, есть противопоказания для использования вакцины. В первую очередь это наличие острого заболевания или обострение хронического. Конечно, вакцинироваться в состоянии острого инфекционного заболевания, в том числе респираторного, ни в коем случае нельзя. И при обострении хронических заболеваний.

В сущности, больше других строгих противопоказаний для вакцинации, ну, у нас в инструкции нет. Вакцинация должна быть проведена с осторожностью при аллергических реакциях на яичный белок. Но по опыту прошлого года, вот из того количества вакцины, которую мы поставили, а это был очень большой объем, 32 с лишним миллионов доз, неблагоприятных явлений при использовании не было выявлено. То есть у нас не было неблагоприятных явлений при использовании.

Е. Афонина:

- Насколько я знаю, многие предприятия в таком централизованном порядке делают вакцинацию, причем выезжают даже на сами предприятия медики для того, чтобы вакцинировать сотрудников. Но есть и те, кто не очень понимает, а куда нужно обращаться для того, чтобы сделали прививку. И самое главное – сколько это будет стоить? Вот этот вопрос всегда волнует людей. Можно ли и на него тоже ответить?

А. Ломакин:

- Обращаться нужно либо в лечебное учреждение по ОМС по месту жительства, где проводится вакцинация в рамках ОМС, то есть для пациента бесплатно. Либо по программам добровольного медицинского страхования, если таковые есть у сотрудников. Либо работодатель организовывает централизованно вакцинацию за счет собственных средств. Вот основные три метода вакцинации.

Конечно, еще есть возможность обратиться в платную клинику и произвести за свой счет. Но процент такой вакцинации крайне мал. Почему? Потому что на сегодняшний день национальный календарь профилактических прививок в полном объеме реализован российскими производителями. Поэтому недостатка в лечебных учреждениях в регионах быть не должно. В соответствии с заявками все производится и доставляется до конечного потребителя, то есть до лечебного учреждения, где можно пройти вакцинацию.

Е. Афонина:

- Спасибо огромное. С нами на связи был первый заместитель генерального директора предприятия «Форт» (входит в холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» и «Марафон Групп») Андрей Ломакин. Андрей Геннадьевич, я в первую очередь желаю удачи и, конечно же, здоровья вам и нашим радиослушателям. Спасибо.