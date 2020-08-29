Родители школьников снизили расходы на детскую одежду, в Хабаровске прошел митинг в поддержку Фургала, 2 миллиона предпринимателей потеряют налоговые льготы
Антон Челышев обсуждает с экспертами и журналистами КП главные темы дня, о которых говорит страна
Родители школьников снизили расходы на детскую одежду, в Хабаровске прошел митинг в поддержку Фургала, 2 миллиона предпринимателей потеряют налоговые льготы
00:00
00:00
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.