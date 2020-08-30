30 Авг. 2020 2020-08-30T16:44:50+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

30 августа. Первое наводнение в Санкт-Петербурге, покушение на Ленина, день рождения композитора Луиса Бакалов 00:00 00:00

30 августа. В этот день в разные годы:

1703 год - первое наводнение в истории Санкт-Петербурга.

1918 год - убийство Моисея Урицкого и покушение на Владимира Ленина.

1967 год - в Москве начинается суд над диссидентом Владимиром Буковским.

1933 год - день рождения композитора Луиса Бакалов.

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