30 августа. Первое наводнение в Санкт-Петербурге, покушение на Ленина, день рождения композитора Луиса Бакалов
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
30 августа. Первое наводнение в Санкт-Петербурге, покушение на Ленина, день рождения композитора Луиса Бакалов
30 августа. В этот день в разные годы:
1703 год - первое наводнение в истории Санкт-Петербурга.
1918 год - убийство Моисея Урицкого и покушение на Владимира Ленина.
1967 год - в Москве начинается суд над диссидентом Владимиром Буковским.
1933 год - день рождения композитора Луиса Бакалов.
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts и слушайте, когда удобно!