2020-08-30T13:11:34+03:00
Родительский вопрос
Дарья ЗАВГОРОДНЯЯ@framsp

Как в школе выполнить все рекомендации Роспотребнадзора и Министерства просвещения

Обсуждаем всё, что касается детей и их родителейОбсуждаем всё, что касается детей и их родителей

Дарья Завгородняя вместе с экспертами обсуждают, что такое плавающее расписание, имеют ли право мерить температуру, надо ли сдавать деньги на рециркуляторы, могут ли родители заходить в школу и кого и от чего будут прививать

Как в школе выполнить все рекомендации Роспотребнадзора и Министерства просвещения

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Эксперты в студии:

- Евгений Семченко - директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования министерства просвещения;

- Айбулат Хажин - министр образования и науки Республики Башкортостан;

- Вера Нилова – заместитель директора Московского центра развития кадрового потенциала образования.

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