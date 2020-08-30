Как в школе выполнить все рекомендации Роспотребнадзора и Министерства просвещения
Дарья Завгородняя вместе с экспертами обсуждают, что такое плавающее расписание, имеют ли право мерить температуру, надо ли сдавать деньги на рециркуляторы, могут ли родители заходить в школу и кого и от чего будут прививать
Как в школе выполнить все рекомендации Роспотребнадзора и Министерства просвещения
Эксперты в студии:
- Евгений Семченко - директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования министерства просвещения;
- Айбулат Хажин - министр образования и науки Республики Башкортостан;
- Вера Нилова – заместитель директора Московского центра развития кадрового потенциала образования.
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts и Google Podcasts , ставьте оценки и пишите комментарии!
Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.