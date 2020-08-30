30 Авг. 2020 2020-08-30T13:11:34+03:00

Обсуждаем всё, что касается детей и их родителей

Как в школе выполнить все рекомендации Роспотребнадзора и Министерства просвещения 00:00 00:00

Эксперты в студии:

- Евгений Семченко - директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования министерства просвещения;

- Айбулат Хажин - министр образования и науки Республики Башкортостан;

- Вера Нилова – заместитель директора Московского центра развития кадрового потенциала образования.

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