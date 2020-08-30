В Министерстве просвещения рассказали о готовности школ к учебному году, россияне меньше стали пить, компания Илона Маска вживила чип в мозг свиньи
Елена Афонина обсуждает с экспертами и журналистами КП главные темы дня, о которых говорит страна
В Министерстве просвещения рассказали о готовности школ к учебному году, россияне меньше стали пить, компания Илона Маска вживила чип в мозг свиньи
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.