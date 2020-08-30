2020-08-30T15:15:44+03:00
What's up, страна!
Елена АФОНИНА@radio_kp

В Министерстве просвещения рассказали о готовности школ к учебному году, россияне меньше стали пить, компания Илона Маска вживила чип в мозг свиньи

Елена Афонина обсуждает с экспертами и журналистами КП главные темы дня, о которых говорит страна

В Министерстве просвещения рассказали о готовности школ к учебному году, россияне меньше стали пить, компания Илона Маска вживила чип в мозг свиньи

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