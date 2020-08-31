ОСАГО для женщины с детьми будет дешевле, чем для холостого мужчины. Дискриминация по половому признаку?
Дмитрий Делинский обсуждает всё, что касается машин и их владельцев с автомобильным видеоблогером Константином AcademeG Заруцким
ОСАГО для женщины с детьми будет дешевле, чем для холостого мужчины. Дискриминация по половому признаку?
Главные темы:
- ОСАГО для женщины с детьми будет дешевле, чем для холостого мужчины. Дискриминация по половому признаку?
- Мы все умрем: каршеринг начал пускать за руль выпускников автошкол без опыта.
- Бобры, "Жига" на столбе и КамАЗ на 1000 лошадей: новые подвиги АкадемеГа.
- Что делать с машиной после возвращения из автопутешествия.
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