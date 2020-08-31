31 Авг. 2020 2020-08-31T15:23:03+03:00

ОСАГО для женщины с детьми будет дешевле, чем для холостого мужчины. Дискриминация по половому признаку? 00:00 00:00

Главные темы:

- ОСАГО для женщины с детьми будет дешевле, чем для холостого мужчины. Дискриминация по половому признаку?

- Мы все умрем: каршеринг начал пускать за руль выпускников автошкол без опыта.

- Бобры, "Жига" на столбе и КамАЗ на 1000 лошадей: новые подвиги АкадемеГа.

- Что делать с машиной после возвращения из автопутешествия.

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Подкастах, Apple Podcasts и Google Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!

Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.