31 Авг. 2020 2020-08-31T16:54:39+03:00

Во главе колонны шла пожилая протестующая: пожалеют, бить не будут. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

День рождения Батьки отпраздновали бабьим бунтом и дождём с грозой 00:00 00:00

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