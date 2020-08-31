31 Авг. 2020 2020-08-31T17:42:31+03:00

Из-за коронавируса с ног на голову перевернули всю медицину. А стоило ли? Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирусом в мире заболели 25 миллионов человек. Чего в этой инфекции больше: пиар-эффекта или реальной трагедии 00:00 00:00

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