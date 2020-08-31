2020-08-31T17:42:31+03:00
Взрослые люди
Валентин АЛФИМОВСергей МАРДАН

Коронавирусом в мире заболели 25 миллионов человек. Чего в этой инфекции больше: пиар-эффекта или реальной трагедии

Из-за коронавируса с ног на голову перевернули всю медицину. А стоило ли?Из-за коронавируса с ног на голову перевернули всю медицину. А стоило ли?Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сергей Мардан и Валентин Алфимов обсуждают, зачем мировой элите нужно было всех сажать на карантин, сможет ли Илон Макс чипировать всех людей и заслужил ли Артемий Лебедев орден «За заслуги перед Отечеством»

Коронавирусом в мире заболели 25 миллионов человек. Чего в этой инфекции больше: пиар-эффекта или реальной трагедии

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