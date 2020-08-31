Большая перемена: каким будет новый учебный год для детей и родителей
Писатель Владимир Торин обсуждает с экспертами в сфере образования, сможет ли школа дать нормальные знания детям в очень жестких условиях, предъявляемых Роспотребнадзором
Большая перемена: каким будет новый учебный год для детей и родителей
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