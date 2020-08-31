2020-08-31T21:32:44+03:00
[НЕ]фантастика
7
Владимир ТОРИН

Большая перемена: каким будет новый учебный год для детей и родителей

Писатель Владимир Торин обсуждает с экспертами в сфере образования, сможет ли школа дать нормальные знания детям в очень жестких условиях, предъявляемых Роспотребнадзором

Большая перемена: каким будет новый учебный год для детей и родителей

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, ставьте оценки и пишите комментарии!

Для нас это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Скачать передачу [mp3, 46.3 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
7

Слушайте также

07:30
21:30
10 Августа 2020 16:03 - 17:02

[НЕ]фантастика

Тема: Белоруссия делает выбор: три пути, по которым сегодня может пойти братская республика

В студии: Владимир ТОРИН

В гостях: Дмитрий ФОСТ, Евгений МИНЧЕНКО, Валентин ЛОПАН, Николай АЛЕКСАНДРОВ
07:30
21:30
3 Августа 2020 16:03 - 17:02

Интересное

Тема: Черный август. Будет ли последний летний месяц страшным в этом году

В студии: Владимир ТОРИН

В гостях: Георгий БОВТ, Иосиф ЛИНДЕР, Владислав ЖУКОВСКИЙ, Татьяна БОРЩ, Георгий ВИКУЛОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Студентов и преподавателей обязали носить маски в течение всего учебного года
В Роспотребнадзоре призвали готовиться к «самым разным вариантам» развития ситуации с коронавирусом
Попова: ситуация с коронавирусом позволяет начать учебный год в очном режиме
Свидетелем на суде по Ефремову выступил врач коронавирусной больницы
МИД Беларуси пообещал адекватно ответить на санкции прибалтийских стран
ВОЗ: бесконтрольная отмена ограничительных мер ведет к катастрофе
Госсекретарь США отметил прогресс во взаимоотношениях с Россией
В Берлине проводится проверка полицейских, избивших участницу протестов
Последний летний день в Москве стал самым жарким за 70 лет наблюдений
Армия снесет в Тулуне аварийные дома
Глава МВД Беларуси пообещал не прикрывать случаи «садизма» со стороны силовиков
Российский истребитель перехватил самолеты США, Швеции, Дании и Германии
Помпео надеется, что РФ и США достигнут соглашения по разоружению до конца года
Защитник сборной России Георгий Джикия: «Очень соскучился по сборной»