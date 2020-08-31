2020-08-31T23:00:17+03:00
Вечерний Мардан
Мария БАЧЕНИНАСергей МАРДАН

Не было бы счастья. Из-за коронакризиса Россия может войти в топ-5 экономик мира

Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с экспертами, стоит ли радоваться внезапному экономическому казусу, когда нас всех чипирует Маск и зачем власти так торопятся привить россиян от коронавируса

Не было бы счастья. Из-за коронакризиса Россия может войти в топ-5 экономик мира

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts, ставьте оценки и пишите отклики!

Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.

Скачать передачу [mp3, 41.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
28 Августа 2020 19:03 - 20:02

Интересное

Тема: Белоруссию будут раскалывать по принципу Украины. Подписывавший Беловежские соглашения Шушкевич предложил лишить русский язык государственного статуса

В студии: Мария БАЧЕНИНА, Сергей МАРДАН
07:30
21:30
24 Августа 2020 19:03 - 20:02

Вечерний Мардан

Тема: Екатерина Шульман: Если Лукашенко и сможет выиграть время, то только время на торговлю об условиях собственного ухода

В студии: Андрей ЛЕВКОВСКИЙ, Мария БАЧЕНИНА, Сергей МАРДАН

В гостях: Екатерина ШУЛЬМАН
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В ВОЗ похвалили стратегию Швеции по коронавирусу
Бунт в гватемальской тюрьме: заключенные взяли в заложники охранников
Водителей фур весом более 12 тонн начнут штрафовать за отсутствие тахографов
С 1 сентября учеников младших классов в школе будут кормить бесплатно
В США потерпел крушение самолет-разведчик, погибших нет
Дмитрий Певцов резко ответил «паскудникам», распустившим слухи о его коме
Власти США разрешили Amazon доставлять посылки беспилотниками
С 1 сентября перестает действовать ряд «коронавирусных» мер поддержки
С 1 сентября в России вступает в силу закон о внесудебном банкротстве
Российские космонавты с борта МКС поздравили школьников с Днем знаний
Минобороны России опровергло заявление НАТО о нарушении российским Су-27 границы Дании
Глава Роспотребнадзора оценила угрозу второй волны коронавируса
Михаил Ефремов на суде рассказал, что в день ДТП выпил бутылку водки
Состояние здоровья Алексея Навального: свежие новости на 1 сентября 2020 года