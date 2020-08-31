Не было бы счастья. Из-за коронакризиса Россия может войти в топ-5 экономик мира
Сергей Мардан и Мария Баченина обсуждают с экспертами, стоит ли радоваться внезапному экономическому казусу, когда нас всех чипирует Маск и зачем власти так торопятся привить россиян от коронавируса
Не было бы счастья. Из-за коронакризиса Россия может войти в топ-5 экономик мира
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Мардану это очень важно, так как чем больше подписчиков, оценок и комментариев будет у подкаста, тем выше он поднимется в топе и тем большее количество людей его смогут увидеть и послушать.